Broumovsko zbavili vlci přirozené rovnováhy

„Broumovsko by mohlo představovat skanzen. Musíme najít řešení, které by vedlo k rovnováze mezi různorodými zájmy,“ konstatoval na konferenci Vliv vlka a vydry na přírodu a hospodaření v krajině královéhradecký hejtman Jiří Štěpán (ČSSD).

Farmáři chtějí nadbytečné vlky postřílet nebo přesídlit do míst, kde nemohou páchat škody na dobytčích stádech. „Vlky je třeba dostat pryč z kulturní krajiny do národních parků a vojenských újezdů,“ požaduje pověřenec Svazu chovatelů ovcí a koz v ČR Tomáš Havrlant, jenž chce zbavit vlky nedotknutelnosti a vysoudit možnost bránit stáda s puškou v ruce. „Pomůže jenom změna legislativy. Jako v zemích, kde už na to přišli. Stát si musí vybrat mezi obhospodařovanou krajinou a vlky,“ doplnil Havrlant.