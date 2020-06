Brigád je méně, nižší jsou i výdělky

„Na červen očekáváme opět navýšení výroby a poměrně drasticky pociťujeme nedostatek pracovních sil. Přijímáme brigádníky i zaměstnance do dělnických pozic – obsluha obráběcích linek, balení zrcadel a podobně. Potřebovali bychom i pracovníky do odborných pozic, ale to se nedá řešit brigádníky. Naše realita je v úplném rozporu s tím, co zaznívá z médií, že nebude práce,“ popsala.