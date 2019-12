Boeing zvažuje pozastavení výroby letadel 737 MAX

Boeing 737 MAX nemůže létat s cestujícími od března. Provoz zakázaly letecké úřady po dvou nehodách, při kterých zemřelo 346 lidí. Návrat stroje do provozu se komplikuje, protože úřady v USA, Číně i Evropě požadují další upřesnění ohledně chystaných úprav.

Už v dubnu Boeing snížil výrobu strojů MAX o pětinu na 42 letadel za měsíc. Představenstvo podle zdrojů WSJ, Bloomberg a Financial Times v neděli a pondělí rozhoduje o dalším omezení či pozastavení výroby letadel MAX. Ta probíhá v továrně u města Renton ve státě Washington a zaměstnává 12 tisíc lidí. Firma by zaměstnance dočasně převedla do jiných závodů, uvedl WSJ.