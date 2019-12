Boeing se snaží zachránit zaříznutím „maxů”. Ztráty budou astronomické

„Odhadujeme, že Boeing má z výroby letadel MAX ztrátu skoro dvě miliardy dolarů měsíčně, po zastavení výroby se to ale až na nulu nesníží,“ sdělili analytici banky JPMorgan.

Zastavení výroby letadel 737 MAX, která po dvou haváriích s 346 oběťmi nesmějí od jara do vzduchu, oznámil Boeing v pondělí. Pozastavení zdůvodnil především tím, že schvalovací proces provozu letadel u amerického Federálního úřadu pro letectví se přesouvá do roku 2020 a že není jasné, kdy a za jakých podmínek se stroje vrátí do provozu.