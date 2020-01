Bistrovozy ČD jsou jen pro rychlé jedlíky

Takovou zkušenost měla i žena, která Valašským expresem cestovala 1. ledna do Prahy. Zašla si do bistrovozu na ovocné pivo. Když si pak chtěla dát kávu, servírka jí oznámila, že by už měla zaplatit a jít: „Kafe vám tedy ještě dám, ale jste tu už čtyřicet minut a v bistrovoze je jenom osm míst. Takže prosím zaplaťte.“