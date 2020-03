Benzin i nafta nejspíš ještě zlevní

„V první polovině března ceny výrazně klesnou, a to až o 80 haléřů na litr. Je to dáno klesající cenou ropy, když severomořský Brent se minulý týden prodával již za méně než 50 dolarů za barel. To je o osm dolarů méně než před týdnem. Počátkem tohoto týdne Brent opět posílil na úroveň 52 dolarů za barel,“ řekl Právu analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak.