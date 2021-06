Benzin brzy zdraží nad 33 korun

„Zdražování na čerpacích stanicích bude minimálně do poloviny července pokračovat, a to nejméně o 50 haléřů za litr u benzinu a asi 30 haléřů u nafty,“ řekl Právu analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak. Nafta by tak ze současných 30,61 Kč mohla podražit až k 31 korunám.

Důvodem jsou rostoucí ceny ropy. „Severomořská ropa Brent se v současnosti obchoduje za 76 dolarů za barel. To je vyšší hodnota než před příchodem pandemie,“ řekl Právu hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Ukazuje se podle něho, že to, jak ropné velmoci krotí nabídku, má jednoznačný projev v cenotvorbě. To se potom odrazí i do cen pohonných hmot, kde lze tradičně před prázdninami a během prázdninových měsíců očekávat další růst cen.

Podle Tomčiaka spotřeba ropy ve světě roste, když otevírání ekonomik USA a západní Evropy je poměrně rychlé a v Asii jsou země s výjimkou Indie otevřené již delší dobu. Do konce prázdnin by ale mohl přijít další růst cen. „Saúdská Arábie by chtěla, aby se cena pohnula až k 80 dolarům za barel, a tak je možné, že v srpnu bude benzin i nafta o více než korunu dražší než nyní,“ dodal Tomčiak.

Vliv zdražující ropy trochu tlumí koruna posilující vůči americkému dolaru. „Česká národní banka zvýšila úrokové sazby a pravděpodobně v tom bude pokračovat. To bude tlačit na posílení koruny a to trochu zmírní vyšší ceny ropy,“ vysvětlil Křeček.

V cizině ještě dráž

Motoristé, kteří pojedou na dovolenou autem, si i letos v zahraničí připlatí. „Když lidé pojedou do Chorvatska nebo Itálie, tak tam jsou ceny výrazně vyšší, a určitě se vyplatí tankovat v České republice,“ upozornil Křeček.

Třeba v Chorvatsku se za litr Naturalu 95 platí téměř 36 korun a v Itálii je to přes 41 korun.

Naopak Rakousko má přibližně stejné ceny jako Česko, a v Maďarsku je dokonce Natural 95 asi o korunu levnější. Při cestách k moři se tak vyplatí v Rakousku nebo Maďarsku natankovat plnou nádrž.