Bartuška: Musíme se připravit i na zastavení dodávek ropy a plynu z Ruska

Co znamená přepadení Ukrajiny pro dodávky energií do ČR a Evropy?

Především se zásadně změnila situace, ve které se Česká republika a s námi i celá Evropa nachází. Stalo se to, co ještě o den dříve mnozí považovali za nemyslitelné, a musíme se připravit na všechny eventuality. Včetně možnosti, kterou si nepřejeme, ale může nastat, a to je kompletní zastavení toku plynu a ropy z Ruska.

Rusové prohlásili, že dodávky plynu neomezí…

Rusové v posledních dnech prohlásili mnoho věcí, které byly zcela evidentně lži. Nevidím nejmenší důvod jim cokoliv věřit.

Co by zastavení dodávek znamenalo?

U ropy jsme bez problémů schopni výpadek zvládnout. Už jsme si to vyzkoušeli v roce 2019, když od dubna do června kompletně stál ropovod Družba. To se týkalo celé Evropy, ruský export kompletně stál po dobu dvou měsíců jak přes Družbu, tak přes terminály na Baltu a v Černém moři.

U zemního plynu by to bylo složitější, museli bychom sáhnout po regulaci, ale dodávky pro občany, nemocnice a kritickou infrastrukturu bychom zvládli. Bylo by to náročné a drahé, ale jsme schopni to zvládnout.

Regulace by znamenala, že by přístup k plynu neměly podniky…

Ano. Na příkladu České republiky to lze dobře vidět. Naše spotřeba plynu je kolem osmi miliard kubíků plynu ročně a zhruba polovina z toho jde do chemického průmyslu.

Co to bude znamenat pro ceny zemního plynu?

Uvidíme. Loni 21. prosince byly nejvyšší ceny plynu v Evropě, a to 180 eur za megawatthodinu, a ta cena se udržela necelý den. Do Evropy totiž začal proudit zkapalněný zemní plyn z celého světa a cena šla dolů. Uvidíme, jak trh zareaguje, nicméně si myslím, že tuto zimu máme, zdá se, už z větší části za sebou. Je konec února a venku je přes den 10 stupňů. Pokud by ale byl velmi chladný březen nebo duben, může se to zhoršit.

U ropy máme povinné zásoby na 90 dní, u plynu nic takového není. Nebylo by namístě také udržovat zásoby zemního plynu?

Myslím, že není nutné mluvit o státních zásobách plynu, ale rozhodně už před ruskou invazí na Ukrajinu bylo napříč Evropou nutné hovořit o větší míře regulace obchodu s plynem. Viděli jsme to u nás, když se zhroutilo několik dodavatelů energií. To, že regulační úřad nebo případně stát budou nějakou další formou kontrolovat, zda dodavatelé zemního plynu mají skutečně v zásobnících alespoň nějakou část obchodovaného objemu, bude napříč Evropou naprosto jasný požadavek.

Je to podobné jako regulace bankovnictví. Bankou nemůže být každý, ale pouze ten, kdo má základní kapitál. V obchodování se zemním plynem to bude podle mého názoru stejné.

Jaká je alternativa k ruskému plynu v krátkodobém a dlouhodobém horizontu?

V této situaci zemní plyn prohrává. Řešení je trojí. Zčásti nahrazení ruského zemního plynu plynem odjinud, další částí řešení je omezení spotřeby tím, že se plyn nahradí jinými palivy, a třetí je možnost úspor, omezení spotřeby. I u nejzelenějších vlád napříč Evropou uvidíme, že lidé budou na prvním místě. Budeme pálit mazut nebo uhlí. Nebudeme tedy vytápět, co není nutné, nahradíme plyn hlavně mazutem a uhlím a ruské dodávky by měly být vyměněny za LNG.

Co nový plynovod Nord Stream 2 z Ruska do Německa? Je skutečně u ledu?

Nechci předbíhat rozhodnutí německých úřadů. To, co kancléř Olaf Scholz oznámil, bylo pozastavení certifikace a je plně na německé vládě rozhodnout v této věci. Pozice ČR vůči Nord Streamu 2 se zásadně změnila. To se stalo už v posledních týdnech a jistě v Evropě nebudeme sami, kdo říká, že Nord Stream 2 by neměl být spuštěn.

Co Green Deal a dekarbonizace za takové situace? Výše cen energií začíná být pro lidi už teď neúnosná.

Myslím, že budeme svědky dvou procesů. V okamžité krizi se sáhne po jakémkoli palivu. Zároveň v řadě zemí Evropy, a věřím, že i u nás, zesílí zájem politiků a veřejnosti o nahrazení fosilních paliv jinými. Vítězi, pokud se takové slovo v této strašné situaci vůbec dá použít, budou jádro a obnovitelné zdroje. Ty, které jsme schopni postavit na svém území a provozovat je v zásadě nezávisle na zahraničních dodavatelích.

Není možné, že by teď Německo přehodnotilo svůj odchod od jádra?

V Německu je situace jasná, v parlamentu není žádná politická strana, která by byla pro jádro, i veřejnost je protijaderná.

Jak se nyní díváte na možnou účast ruského Rosatomu jako subdodavatele pro nový jaderný blok v Dukovanech? Premiér Petr Fiala řekl, že vláda má páky na to, aby případně nějaké subdodavatele odmítla. Je to tak?

Smlouva mezi státem a ČEZ dává státu absolutní právo v těchto klíčových otázkách a možnost prosazovat národní bezpečnost je plně zachována. V tom má pan premiér naprostou pravdu.

Palivo do Dukovan i Temelína teď dodává ruský TVEL. V současnosti probíhá soutěž na dodavatele pro další období. Měl by být TVEL vyřazen, podobně jako byl ze soutěže o dukovanský blok vyřazen Rosatom?

Nechci předbíhat rozhodnutí jak ČEZ, tak akcionáře. Klíčové je, že jsme v případě paliva schopni v případě potřeby rychle nahradit ruského dodavatele jiným. Tím, že všechny reaktory u nás byly vyrobeny ve Škodě Plzeň, a tím, že jak ČEZ, tak ÚJV Řež a Státní úřad pro jadernou bezpečnost mají know-how, jsme schopni náhradu zvládnout.

Ceny elektřiny jsou na rekordech a je zřejmé, že ještě porostou. Co říkáte na regulaci cen na Slovensku nebo ve Francii? Ministr průmyslu Jozef Síkela zvažuje, že by mohl vzniknout státní dodavatel energií.

Napříč Evropou je jasné, že po této zimě bude mnohem větší vstup státu do cen energií. Od Francie po Slovensko, od Německa po Itálii vidíme, že se ceny energií staly politickým tématem.

Premiér Fiala neustále opakuje, že má tři priority, což je covid, rozpočet a ceny energií. Za sebe říkám, že není možné, abychom nechali několik set tisíc lidí v energetické chudobě. To není možné pro sociální smír v naší zemi. Tento problém nelze ignorovat a věřím, že vláda řešení najde.