Babišova vláda byla energeticky velmi nebezpečná, řekl Síkela

Do budoucna by měl plyn pro stát nakupovat nově založený obchodník, který by mohl domlouvat dodávky přímo s distributory. „Chceme ho používat na nákup plynu, časem možná i na další energie,” nastínil Síkela.

Podle ministra resort připraví také opatření, které zabrání možnému zneužívání kapacit zásobníků pod heslem „use it, or loose it” (využij to, nebo o to přijdeš). Nyní se stává, že obchodník si zablokuje kapacitu zásobníku, ale ve skutečnosti jej plynem neplní.