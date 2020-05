Automobilka TPCA obnovila výrobu zastavenou kvůli koronaviru

Od začátku bude TPCA vyrábět na obě dvě směny, do práce se vrátí všichni zaměstnanci. Do práce zaměstnanci přijížděli zhruba od 5:15, směna začala v 6:00. Obnovení výroby provází desítky hygienických opatření, zaměstnanci dnes projdou školením, jaká hygienická pravidla mají dodržovat.

Do práce se dnes vrátí všech zhruba 2500 zaměstnanců, problémy nejsou ani se zahraničními dělníky. "My jsme neměli masivní vlnu cizinců, kteří by odjeli, většina jich zůstala tady včetně ukrajinských, které máme, to znamená žádné problémy neočekáváme," řekl Paroubek. V automobilce pracuje 250 až 300 zahraničních dělníků.