Aut se v Česku za půl roku vyrobilo o třetinu méně než loni. Škoda ale v červenci zabrala

Od ledna do července se v Česku vyrobilo celkem 589 339 motorových vozidel, což představuje meziroční propad o 29,7 procenta. Vyplývá to z tiskové zprávy Sdružení automobilového průmyslu (SAP), podle nějž se do vývoje promítla nejistota na automobilovém trhu, ale i letní období spojené s plánovanými odstávkami