Alkohol v Česku: lockdown národem pivařů neotřásl

„Na jedno“ by se nechalo zlákat až 91 procent mužů, panáka rozhodně neodmítne 55 procent a bílému vínu holduje 48 procent mužské populace. Ženy pivo pijí méně (67 %) a namísto lihovin upřednostňují bílé (62,9 %) a červené víno (39,2 %).

Častěji také vyhledávají sekty (24,3 % vs. 12 % u mužů). Obliba červeného se zvyšujícím se věkem stoupá, upozornili autoři průzkumu. Mladým do 35 let chutnají míchané koktejly (26 %).