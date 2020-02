Aleš Michl: Peníze musíme rychle vytáhnout z trezorů a rozpohybovat

Před několika dny jste rozpoutal bouřlivou debatu výzvou, aby finanční instituce zvýšily objem investic do tzv. zelených dluhopisů, tedy do projektů zaměřených na zlepšování životního prostředí a změnu klimatu. Máme to chápat jako vliv současné ekologizace ekonomik?

Ne, chápejte to jako snahu vydělat tomuto národu peníze. Chce-li Evropa lépe dýchat a stavět budovy a továrny s menší spotřebou, ať se to financuje přes zelené dluhopisy nebo investiční fondy, a ne přes dotace od státu. Zelené dluhopisy v Evropě jsou super tržní nástroj, jak sehnat peníze na dobré projekty mimo státní dotace. Je to nebe a dudy v porovnání s dojením peněz centrálně – přes uhlíkové daně a cla – a s jejich následným přerozdělováním.

V ČNB máme devizové rezervy 135 miliard eur. Z toho dvě procenta, tedy 2,7 miliardy eur, už jsou v mezinárodních zelených dluhopisech. Navrhuji to navýšit. Držíme je nikoliv jako dobročinnost, ale kvůli tomu, že se na nich vydělává. A jsem rád, že i pomáhají. To je rozdíl mezi klimatickou hysterií a tržním řešením. Mezi so-

cialismem a kapitalismem. Plus se musí také rozpohybovat peníze v bankách a na finančních trzích, kde je jich dostatek.

To znamená co?

Že třeba problém jižní Evropy není v nabídce peněz, ale v poptávce po penězích. Evropská centrální banka lije peníze do bank, přitom ale na jihu Evropy objem úvěrů podnikům vůbec neroste.

Takže perspektivní směr rozhýbání peněz vidíte i v tom, že si soukromý sektor, firmy půjčí od bank a začnou s projekty a investicemi do oblasti ekologie?

Přesně. Poptávka po penězích vznikne, až budou nové podnikatelské nápady. Ekologické projekty jsou jen jednou z možností. Lidé mají spořit, vytvářet si polštáře, to je dobře. Ale ty jejich naspořené peníze nemají ležet ladem v sejfech bank. Pokud se ty peníze nebudou dále posouvat do úvěrů na dobrý podnikatelský nápad, ale jen na trhy aktiv – do nákupů státních dluhopisů, do akcií nebo do nemovitostí –, budou vznikat bubliny. Nemovitosti už jsou předražené. Prasknutí bublin přitom stálo za recesemi minulých let.

Když už jsme u toho. Obchodní války, zpomalení, recese, krize. S čím bychom měli počítat?

Ekonomický růst neumírá stářím. Něco ho musí zabít. Nikdo neumí přesně předpovědět krizi. Zajímavé ale je, že současné období růstu trvá nejdéle v historii. Třeba v Americe od roku 1776, tedy od vyhlášení nezávislosti, nebyla nikdy expanze delší než deset let. Tři poslední recese způsobily problémy na trhu aktiv, tedy zmíněné bubliny na trhu akcií, na trhu nemovitostí nebo na finančních instrumentech. Recese asi teď budou vzácné, náhlé, ale o to drsnější. Příští velká recese bude asi, přesně to neví nikdo, způsobena opět korekcí na trhu aktiv. Peněz, chcete-li. Tohle jakoby „zabije“ současný růst.

A nepomohla rozkvětu regulační opatření přijatá kvůli minulé krizi?

Jiráskův román F. L. Věk má méně stránek než současné předpisy regulace bank. Regulace svázala snad všechno, je třeba ji brzdit. Tohle není cesta k novým podnikatelským nápadům. A kde není podnikání, ani smrt nebere. Například kdoví, na co za pár let budeme jezdit – na elektřinu, vodík, či benzin? Klíčové bude, zda reakcí na to, že třeba něco krachne, budou nové nápady, které potáhnou vývoj dál. Lidé budou mít práci v jiném sektoru, firmy zisk.