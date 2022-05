Akcie se letos ještě výrazně propadnou, odhadují analytici

Akciové trhy před sebou patrně mají další propad, který by mohl být výraznější než ten dosavadní. Například Bank of America odhaduje, že pokud se bude historie opakovat, pak má před sebou klíčový americký index S&P 500 letos ještě pokles o dalších asi 28 procent. Analytici se přitom opírají o data, která sahají 140 let do historie.