Akcie ČEZu kvůli pravděpodobnosti speciální daně padají

Výjimečným zdaněním energetických firem by Fialův kabinet získal miliardy do rozpočtu navíc, které by mohl použít na pomoc lidem zasaženým vysokými cenami energií.

„Podle jedné z variant by mohla být daň ve výši 40 až 60 procent z mimořádných zisků. Ty by se počítaly nad průměrem zisků za posledních pět let,” uvedl Trampota.

„Státní rozpočet by to posílilo o 14 až 27 miliard korun. Podle našeho odhadu by se mělo jednat o společnosti vyrábějící elektřinu. Nemělo by to zahrnovat například distribuci,“ dodal Trampota.