Airbus testuje letadlo, jehož trup a křídla splývají v jeden celek

„Jsme přesvědčení, že nastal čas posunout tuto technologii dál a studovat, co nám přinese,“ řekl podle agentury Reuters viceprezident firmy Jean-Brice Dummont. „Potřebujeme tyto nezvyklé návrhy, abychom se vypořádali s environmentálními výzvami. Jde o novou generaci letadel a my zkoumáme možnosti,“ uvedl.

Dummont dodal, že zatím je předčasné uvádět, zda by tento design mohl být uplatněn u nové generace letadel středního doletu, která by se měla objevit na obloze v třicátých letech. Uvedl, že se nyní zkoumá, jak by se vyřešilo začlenění nezvykle koncipovaného stroje do stávající letištní infrastruktury.