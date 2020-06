Aerolinky airBaltic obnoví v červenci lety z Prahy do Rigy

Vedle airBaltic létal před krizí z Prahy do lotyšského hlavního města Ryanair. Ten zatím obnovení letů do Rigy neohlásil.

V neděli bude obnovena linka do Bruselu od Brussels Airlines, na začátku příštího týdne do Bělehradu od Air Serbia, dále do Košic, Budapešti a Keflavíku od ČSA. Na konci června by Praha měla mít přes 20 pravidelných linek.