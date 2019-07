Léčebné konopí dostalo zelenou od anglikánské církve

Legální byznys s léčebným konopím ve Velké Británii se v červnu dočkal povzbuzení z nečekaných míst. Anglikánská církev se totiž usnesla, že investice do tohoto odvětví nejsou neetické, informoval deník Financial Times. Investiční divize církve tak nově může investovat do společností s tímto zaměřením.