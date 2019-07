EU doporučí do čela MMF guvernéra britské centrální banky

Zástupci zemí Evropské unie (EU) chtějí do čela Meziárodního měnového fondu (MMF) doporučit guvernéra Bank of England Marka Carneyho. S odvoláním na informovaný zdroj to uvedl server Bloomberg. Carney se narodil v Kanadě, má i britský a irský pas. Jeho výběr by tedy technicky splnil 70letý zvyk, že MMF vede Evropan a Světovou banku (SB) Američan.