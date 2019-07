hon, Právo

V pondělí tak přebírá Liberty Steel řízení ostravské huti. „Prodej huti byl úspěšně dokončen a já děkuji všem zaměstnancům, kteří i přes dlouhé čekání na nového vlastníka pracovali s nezměrným nasazením, abychom splnili stanovené cíle,“ uvedl generální ředitel ostravské huti Ašók Patil.

Podle něj se název společnosti sice změní, ale výroba oceli v huti, která zde působí už bezmála 70 let, bude pokračovat nadále.

Jak Právu sdělila mluvčí, po zápisu do obchodního rejstříku se obchodní značka huti ArcelorMittal Ostrava změní na Liberty Ostrava. Změna se týká i všech dceřiných společností v areálu ostravské huti. Prvním krokem nového vlastníka bude se seznámit se zaměstnanci a zahájit 100denní analýzu, jejímž cílem je podrobně zmapovat veškeré procesy a určit rozvojový plán huti do budoucna,“ dodala.

Prodej ostravské huti odstartoval v loňském roce, kdy skupina ArcelorMittal oznámila záměr akvizice italské huti Ilva, za kterou si EK vyžádala kompenzace v podobě prodeje několika evropských podniků ArcelorMittal. Letos v dubnu potvrdila EK skupinu Liberty jako vhodného kupce a po necelém čtvrt roce byla podepsána smlouva o prodeji.

Liberty Steel patří do skupiny GFG Alliance Sandžíva Gupty. Kromě AMO chce od skupiny AM odkoupit také provoz v rumunském Galati a válcovny v makedonském Skopje i italském Piombinu. AM musí prodat celkově šest závodů v Evropě, aby mohl koupit obří italskou ocelárnu Ilva. Taková je podmínka Evropské komise.