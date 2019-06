zpe, Novinky

„Ve Strakově akademii zasedla vláda. Schválila už návrh novely zákona o ČNB,“ uvedl na Twitteru úřad vlády. Kabinet chce tímto krokem omezit například zadlužování domácností.

V současnosti reguluje ČNB hypoteční trh pouze formou doporučení, která nejsou právně závazná. Banky se nicméně těmito doporučeními většinou řídí.

Ve Strakově akademii zasedla vláda @AndrejBabis. Schválila už návrh novely zákona o ČNB a také změny zákonů o zdravotních pojišťovnách. V nich je po verdiktu Ústavního soudu třeba upravit pravidla pro nominace osob do správních orgánů. Tisková konference je v plánu v 15.30. pic.twitter.com/ipXld6XKOh — Úřad vlády ČR (@strakovka) 10. června 2019

ČNB doposud ve svých doporučeních bankám ukládá, aby většině lidí poskytovaly hypotéky maximálně na 80 procent hodnoty nemovitosti a na 90 procent jen omezenému počtu žadatelů.

Splátka hypotéky a dalších dluhů od loňského října nesmí přesáhnout 45 procent čistého měsíčního příjmu žadatele a celkové zadlužení devítinásobek jeho čistého ročního příjmu.

Odpůrci novely ale argumentují tím, že navrhovaná regulace ještě ztíží dostupnost hypoték, a tím i bydlení.

V souvislosti s touto kritikou bylo do zákona nově zařazeno opatření, na základě kterého by mohli mladí Češi do 36 let získat k hypotékám snadnější přístup. Na pořízení vlastního bydlení by si mohli půjčit až sto procent hodnoty nemovitosti a stačily by jim k tomu nižší příjmy.