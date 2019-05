bož, Novinky

Trump uvedl, že ho obchodní zmocněnec Ronert Lighthizer přiměl, aby zahájil obchodní jednání s Japonskem, Evropskou komisí a dalšími obchodními partnery, aby „upravili” svůj automobilový import do USA.

Trumpova administrativa zároveň předtím na základě vyšetřování ministerstva obchodu dospěla k závěru, že dovoz automobilů do USA představuje bezpečnostní riziko.

To je podle odborníků neopodstatněné, nicméně to stačí na to, aby Trump zdůvodnil případné uvalení cel.

Podle laureáta Nobelovy ceny za ekonomii Paula Krugmana je závažné, že se Trump snaží zneužít kartu národní bezpečnosti, kterou pravidla Světové obchodní organizace (WTO) uznávají jako jednu z mála výjimek, kdy na sebe členové mohou uvalit nová cla.

„Je to absurdní a každý to ví. Zneužití národní bezpečnosti by v zásadě znamenalo, že Spojené státy dávají na odiv pohrdání obchodními dohodami,“ myslí si Krugman. Podle něj jsou navíc evropské státy nedůležitějšími spojenci USA. „Nebo možná za pár měsíců bývalými spojenci,“ dodal nobelista.

Spojené státy nyní uplatňují dovozní clo 25 procent na lehké nákladní vozy a pickupy a 2,5 procenta na menší auta. EU má na dovoz aut z USA jednotné clo deset procent. Trump se opakovaně vyjadřuje, že by chtěl cla na dovoz osobních aut zvýšit na 25 procent. Zároveň odmítl nabídku Evropské komise, že by obě strany cla na dovoz automobilů zcela zrušily.