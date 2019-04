Jan Holý, Právo

Pokud lidé nemají peníze, mohou si na výměnu a pořízení kotle v krajích Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském od obce bezúročně půjčit. Na nový zdroj tepla mohou získat dotaci až 127 500 korun.

„O kotlíkovou půjčku zažádá občan u své místně příslušné obce. Ta se ale musí do programu zapojit. V případě, že tak neučiní, není možné prostředky na kotlíkovou půjčku obci z Fondu poskytnout,“ potvrdila Právu mluvčí Státního fondu životního prostředí (SFŽP) Lucie Früblingová.

Žádosti lze podat elektronicky

Podle ní se ale obec do programu nemusí zapojit hned. Žádosti o peníze na tyto půjčky bude Státní fond životního prostředí, který peníze obcím na půjčky občanům poskytuje, přijímat průběžně až do konce listopadu 2019 nebo do vyčerpání finančních prostředků.

Jsou to poslední peníze, které můžeme občanům na výměnu starých kotlů z evropských fondů poskytnout Richard Brabec

Ve třetí vlně kotlíkových dotací, kterou ministerstvo životního prostředí vyhlásilo pro kraje v lednu, se rozdělí mezi majitele rodinných domů v Česku posledních 3,125 miliardy korun z celkových 9 miliard, které ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) na výměny kotlů vyjednal v roce 2014 v Bruselu.

Třetí vlna počítá s výměnou minimálně 30 tisíc starých kotlů na tuhá paliva za plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu. Poprvé jsou z podpory ale zcela vyjmuty kotle spalující uhlí.

„S výměnou starého kotle na pevná paliva by lidé neměli otálet. Kotle 1. a 2. emisní třídy budou muset domácnosti vyřadit z provozu už za tři roky a toto jsou zatím poslední peníze, které můžeme občanům z evropských fondů na výměnu starých kotlů poskytnout. Výhodnější podmínky už nebudou,“ řekl Brabec.

Žádosti budou moci žadatelé opět podávat elektronicky bez front před krajskými úřady. Na nový zdroj tepla může domácnost získat až 127 500 Kč. Dotace jsou určeny na výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje požadavky 3., 4. nebo 5. emisní třídy.

Na tepelné čerpadlo či kotel na biomasu (se samočinnou dodávkou paliva) mohou lidé získat až osmdesát procent pořizovacích nákladů, nejvýše však 127 500 Kč. Na kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva také až 80 procent nákladů, ale nejvýše 100 000 Kč. Dotace na plynový kondenzační kotel může dosáhnout až 75 procent nákladů, nejvýše však 95 000 korun.

Programy lze kombinovat

„V prioritních lokalitách, kde je ovzduší kvůli používání nevyhovujících kotlů nejvíce znečištěné a dopad na zdraví lidí je nejhorší, lidé získají na výměnu kotle ještě bonus 7500 korun. V ekonomicky slabších krajích, konkrétně v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském, budou domácnosti moci využít výhodné bezúročné tzv. kotlíkové půjčky,“ vysvětlil Brabec.

Další peněžní bonus ve výši až 20 000 korun mohou lidé získat například kombinací kotlíkových dotací s programem Nová zelená úsporám.

V předcházející první a druhé vlně kotlíkových dotací lidé vyměnili zhruba 48 000 kotlů a dalších 12 800 výměn je v realizaci. Celkem bylo domácnostem proplaceno 5,25 miliardy korun. Největší zájem byl o dotace na tepelná čerpadla.