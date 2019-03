Nastavení úrokových sazeb je klíčovým nástrojem měnové politiky ČNB. Sazby jsou tři, vedle klíčové repo sazby ještě lombardní a diskontní sazba. Změna sazeb ČNB se promítá do tržních úrokových sazeb (například u hypoték) a následně do dalších proměnných, jakými jsou například měnový kurz, výdaje na spotřebu a investice, úspory, objem výroby, ceny zboží a služeb. Nastavení sazeb se do ekonomiky promítá se zpožděním, v některých případech až ročním.