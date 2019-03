Jan Holý, Právo

Průměrná únorová cena brambor 22,46 korun za kilogram vzrostla meziročně podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) o 67 procent. Ještě více zdražila zelenina, její ceny stouply v únoru meziročně dokonce o 80 procent.

Výrazný cenový růst zeleniny i brambor souvisí s nízkými zásobami po loňské špatné úrodě nejen v Česku, ale v celé Evropě kvůli suchému a teplému počasí.

Vývoj ceny konzumních brambor

FOTO: Martin Havelka, Novinky

„Současná vysoká cena konzumních brambor z loňské sklizně je způsobena především nižší úrodou a malými zásobami. Stejně jako další hospodářské plodiny byly i brambory loni postiženy suchem,“ potvrdil Právu agrární analytik Petr Havel.

Podle Milana Chlana z Českého bramborářského svazu se loni brambor sklidilo zhruba o 100 tisíc tun méně než v roce 2017.

Podle ČSÚ byla loni úroda brambor v Česku meziročně nižší asi o 20 procent, nicméně v některých oblastech ČR činil propad sklizně 30 i více procent.

„Producenti brambor byli ale postiženi suchem i jinde v Evropě. Proto nebylo a není možné dovézt levnější brambory ze zahraničí,“ uvedl Havel.

Neúroda postihla celou Evropu

Jedinou dobrou zprávou pro spotřebitele podle něj je, že jinak obvykle vysoký cenový rozdíl mezi bramborami z předchozí sklizně a ranými bramborami, tedy letošní sklizně, nebude letos tak velký.

„Lze předpokládat, že rané brambory budou zhruba o pět korun za kilogram dražší. V jiných letech byl rozdíl třeba patnáct korun za kilogram i více,“ dodal.

Na trhu se už objevily rané brambory dovezené z Egypta, které se prodávají za 35 až 40 Kč za kilogram.

V dubnu ale bude možné dovážet brambory i ze Španělska, Řecka či Itálie a Izraele. Koncem května se pak podle odborníků už mohou čeští spotřebitelé těšit na velmi rané brambory z Polabí a jižní Moravy.

„Ceny raných brambor se ještě nějakou dobu udrží kolem hranice 30 korun za kilogram, poté zřejmě tak od června až července začnou klesat s nástupem ranějších českých odrůd,“ upozornil Havel.

Další cenový vývoj bude ale podle něj záležet na počasí. Dosavadní data i předpovědi počasí zatím ukazují, že letos zřejmě nebude takové sucho jako loni, a produkce brambor by mohla vzrůst, a tím i klesnout ceny brambor.

„Odhadem tak někam k hranici deseti korun za kilogram,“ předpokládá Havel.

Podle Chlana loni prodávali pěstitelé kilogram konzumních brambor přímo ze sklizně z pole za zhruba tři koruny, dnes se už cena pohybuje kolem osmi korun. Kvůli nižší úrodě zdraží i sadbové brambory, jejich cena se bude pohybovat mezi 10 a 15 Kč za kg.

V ČR se loni vyprodukovalo přes 583 tisíc tun brambor (včetně raných a sadbových), ještě v roce 2007 to ale bylo přes 820 tisíc tun brambor. Česko je dlouhodobě v produkci brambor soběstačné zhruba z 80 procent. Loni byla soběstačnost ještě nižší, celková data ale zatím k dispozici nejsou.

Drahá je i zelenina



Zeleniny je nyní podle předsedy Zelinářské unie Čech a Moravy Petra Hanky kvůli špatné úrodě nedostatek v celé Evropě a její ceny kvůli tomu rostou, meziročně o 80 procent. Nejvíce na zahraničních trzích podražily petržel a cibule, ale cenový nárůst je zaznamenám také u dalších druhů zeleniny. „Naše ceny tak kopírují situaci v zahraničí,“ řekl ve středu ČTK Hanka.

Ceny zeleniny v Česku podle něj výrazně závisí na cenové úrovni zahraničních trhů, jelikož tuzemská produkce zeleniny pokrývá jen zhruba 35 procent spotřeby ČR.

Současné vysoké ceny by měla korigovat až zelenina z nové sklizně, která bude do obchodů postupně posílána od jarních měsíců. Ze statistik zelinářské unie vyplývá, že nejvíce zeleniny je do Česka dováženo z Nizozemska, Španělska, Polska, Německa a Itálie.

V Česku se zelenina pěstuje zhruba na deseti až jedenácti tisících hektarech. V roce 2017 tuzemská produkce zeleniny obnášela 265 tisíc tun. Loňská produkce českých zelinářů ale klesla zhruba o desetinu.