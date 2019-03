Po otevření burzy v New Yorku akcie Boeingu část ztrát odmazaly, stále ale odepisovaly kolem sedmi procent.

„U akcií Boeing očekáváme vyšší volatilitu (kolísání)," uvedli analytici společnosti Morgan Stanley. „Přestože je brzy vyvozovat závěry, mohou zde být obavy z narušení bezpečnosti, výroby nebo z odstavení z provozu. Toto vše by ale mělo být v delším horizontu zvládnutelné," dodali.

Někteří experti se již nyní domnívají, že se prodeje modelu Boeing 737 MAX 8 propadnou, uvedly v pondělí stanice BBC a CNN.

Archivní záběr Boeingu 737 Ethiopian Airlines

I po výrazném aktuálním zlevnění jsou z dlouhodobějšího pohledu akcie Boeingu stále vysoko. Za poslední tři roky totiž zdražily zhruba o 200 procent a na konci února se dostaly na rekordních 446 dolarů.

Breaking: Boeing stock plummet 10% as markets opened today — the heaviest fall since the aftermath of September 11 terror attacks.



• Shares fell as much as 10.6 per cent in early pre-market trading in New York - amid the latest #737MAX crash #ET302 pic.twitter.com/aZkqwIRhpj