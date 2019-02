bož, Novinky

„U hovězího masa, jež bylo doručeno do skladu v Dolních Jirčanech ve Středočeském kraji 13. února, dnes testy prokázaly přítomnost bakterie salmonella enteritidis,” řekl ve středu Toman.

Podle veterinářů směřovalo maso do distribučního centra Makra v Kozomíně, velkoobchodu s potravinami Bikos v Olomouci, do jídelny Kocourek v Brně, do MP Krásno ve Valašském Meziříčí, k podnikateli Petru Bzduchovi v Pohořelicích a na Slovensku do SK Tradičné v Lehotě pod Vtáčnikom. SVS zjišťuje, zda se už maso dostalo do prodeje.

Zatím uvedli, že z velkoskladu Bikos v Olomouci se už dál maso nedostalo, veterináři ho tam našli a bude zlikvidováno v kafilerii.

Místa, kam bylo podle veterinářů distribuováno hovězí maso nakažené salmonelou.

FOTO: Novinky s použitím Mapy.cz

Maso podle Deníku N dovezla společnost Animalco ze skupiny Agrofert. Že jí maso patří, potvrdil mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka. Společnost je podle něj v roli poškozeného a zvažuje zastavení dovozu masa z Polska.

Maso bylo zabalené v šestikilových baleních a bylo doručeno do skladů firmy Frost Logistic v Dolních Jirčanech ve Středočeském kraji.

Masa podle ministra bylo 700 kilogramů. Bakterie může mimo jiné způsobit akutní průjmová onemocnění. Maso se dostalo k několika odběratelům, u nichž SVS prošetřuje, zda bylo konzumováno.

SVS varovala Evropskou komisi (EK) a polské dozorové orgány. Policie podle Tomana bude provádět kontroly na území celého státu.

Televizní reportáž z jatek



Na začátku současné aféry s polským hovězím stála tajně natočená reportáž zpravodajské televize TVN24 z masokombinátu v Mazovském vojvodství, kde byl během noci porážen nemocný dobytek. Viditelně zkažené části masa se odřezávaly a vyhazovaly. Jatka už byla uzavřena.

Na trh se dostalo asi 9,5 tuny masa, z toho třetina do zemí EU včetně Česka. Polské úřady nebezpečí pro zdraví a život člověka vylučují. Veterináři v polském hovězím mase z problematických jatek, které bylo přivezeno do Prahy, nezjistili zbytky léčiv.