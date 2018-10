Výrobci aut se bouří proti zpřísnění emisí

Automobilky varují, že pokud by prošlo zpřísnění emisí oxidu uhličitého u aut tak, jak to nedávno schválil Evropský parlament, způsobí to propouštění v oboru, zpomalení růstu ekonomiky i mi­liardové výpadky příjmů státního rozpočtu. O tématu mají v úterý jednat ministři životního prostředí v Lucemburku.