„Pokud v rámci refinancování nedojde ke zvýšení částky hypotečního úvěru, nebude nutné posuzovat, zda žadatel splňuje limity úvěrových ukazatelů, včetně těch příjmových, které platí od 1. října tohoto roku,” uvedla ve středu mluvčí ČNB Markéta Fišerová.

Dodala, že pokud dojde k navýšení hodnoty jistiny refinancovaného hypotečního úvěru, a to zejména o více než 10 procent či o více než 200 tisíc korun, měla by se tato žádost posuzovat jako nový úvěr. Banky by proto měly nově posuzovat i to, zda žadatel splňuje všechny limity ukazatelů.

Původní vyjádření Fišerové pro HN znělo, že se nová pravidla vztahují na „všechny úvěry včetně refinancovaných.” To však bylo v rozporu s tím, co v červnu v rozhovoru pro ČT tvrdil guvernér centrální banky Jiří Rusnok, podle něhož se při refinancování přísnější pravidla uplatňovat nemají. Fišerová posléze upřesnila, že Rusnok se v tomto rozhovoru vyjadřoval právě k situaci, kdy se suma nemění.

ČNB vyzývá k obezřetnosti



Pokud lidé nebudou potřebovat navyšovat úvěr, neměli by tedy mít problém přejít ke konkurenci, jak se zdálo z prvotního vyjádření mluvčí.

Doporučení ČNB, které zpřísňuje podmínky poskytování hypoték, platí od 1. října. Dluh žadatele o hypotéku by neměl překročit devítinásobek ročního čistého příjmu a na splátku dluhu má vynakládat maximálně 45 procent měsíčního čistého příjmu.

Centrální banka již loni v dubnu doporučila bankám neposkytovat hypotéky nad 90 procent ukazatele LTV (poměr výše úvěru k hodnotě zástavy) a omezit i hypotéky nad 80 procent. Takových mohou banky poskytnout jen 15 procent.

„Bez ohledu na výše uvedené platí, že banky by ve svém vlastním zájmu a v souladu se zásadami obezřetného řízení rizik měly při refinancování hypotéky vždy vyhodnotit, zda pro ně v mezidobí nedošlo k nepříznivým změnám, které zvyšují rizikovost úvěru. Jedná se např. o podstatné snížení hodnoty zastavované nemovitosti, znatelné zvýšení zadluženosti žadatele nebo výrazné snížení jeho příjmů,” uzavřela ČNB.