Den české státnosti patří mezi sedm vybraných svátků, kdy vedle velkých obchodů musí zůstat bez ohledu na velikost zavřené také bazary, antikvariáty nebo sběrny. Na tyto svátky zavírají i některá obchodní centra, kterým se nevyplatí zůstat v provozu jen kvůli menším prodejnám.

Zákon, který má podle jeho tvůrců dopřát zaměstnancům obchodních řetězců trávit svátky s rodinou poprvé zafungoval 28. října 2016. Den oslav vzniku Československa letošním za měsíc připadne na neděli. Zákon má mezi lidmi příznivce a odpůrce. Pravicová opozice by jej chtěla zrušit, lidovci naopak rozšířit na všechny svátky.

Podle Jana Procházky, ředitele módního centra Freeport Fashion Outlet v Hatích u Znojma, mají návštěvníci i po dvou letech problém s tím, pro jaký sváteční den zákon omezující prodeje platí a kdy ne.

Svátky, kdy musí mít velké obchody zavřeno 1. leden – Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok Velikonoční pondělí 8. květen – Den vítězství 28. září – Den české státnosti 28. říjen – Den vzniku samostatného československého státu 24. prosince – Štědrý den – prodej omezen do 12 hodin 25. prosinec – 1. svátek vánoční 26. prosinec – 2. svátek vánoční

„Naše zákazníky se snažíme o omezení otevírací doby našich prodejen předem informovat. Pravidelně zveřejňujeme seznam otevřených obchodů, informujeme i o důvodech omezení. Přesto před každým státním svátkem stále řešíme stovky telefonických dotazů, zda bude naše centrum otevřené,“ řekl Procházka. S nepříjemným překvapením se setkává i značný počet zahraničních návštěvníků z Rakouska.

Proti zákonu podala k Ústavnímu soudu stížnost skupina 19 senátorů a loni také společnost Alza.cz. Ta již dostala od ČOI několik pokut, protože o svátcích nechává otevřené své výdejny zboží zakoupené v e-shopu. Obě stížnosti zatím čekají na vyjádření ústavních soudců.

Alza.cz i s odkazem na probíhající diskuzi na sociálních sítích argumentuje, že zákon zaměstnancům nepomohl, spíše naopak. „Ve dnech kolem státních svátků jsou prodejny často přetížené, diskutující uvádějí, že pracují v téměř krizových režimech, za což jim však náleží jen běžná mzda. Další negativní zmiňovaný důsledek je ten, že pokud prodavač v maloobchodě či velkoobchodě nepracuje

o státním svátku, nařídí mu zaměstnavatel mnohdy práci jindy jako náhradu typicky večerní směnu nebo práci o víkendu, což platné předpisy umožňují,” tvrdí internetový obchod. Místo prodeje některé firmy nechají zaměstnance dělat například inventuru.

Zrušení regulace by uvítal i Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR. „Finanční ztráty samozřejmě jsou především na prodeji čerstvého zboží, které nelze nakoupit do zásoby,“ řekl Novinkám Radek Sazama, ředitel Komory obchodních řetězců SOCR ČR. Podle něj zákon omezuje a mate spotřebitele a zasahuje do provozu firem.

„Veřejnost a média dlouhodobě poukazují na nelogičnost jak regulace prodejní doby, tak i na výběr dnů, kdy nesmí být otevřeno. Jeden z pokusů o zvrat byl minulý týden v Poslanecké sněmovně, kdy při projednávání možnosti vyjmout velkoobchody z tohoto zákazu nakonec dojde k diskuzi nad celým zákonem. Tak snad konečně bude i politická vůle tuto regulaci zrušit,“ uzavřel Sazama.