„Vidíme optimismus, že dojde k nějakému řešení obchodních problémů a pak jsou zde zprávy, že USA a Mexiko uzavřou NAFTA (Severoamerická dohoda o volném obchodu - pozn. red.),” řekl hlavní ekonom firmy Raymond James Scott Brown.

K dohodě později skutečně došlo, jak oznámil americký prezident Donald Trump.

Už před tím mexický ministr hospodářství Ildefonso Guajardo novinářům řekl, že oznámení dohody je „pravděpodobně na programu”, je ale stále potřeba dokončit velmi důležité otázky.

