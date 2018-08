Aleš Honus, Právo

Jak sdělila mluvčí Vítkovic Eva Kijonková, společnost Vítkovice Mechanika má dluhy ve výši 416 miliónů korun a reorganizaci chce podstoupit se vstupem nového investora v podobě společnosti Supermetal. „Investor zajistí profinancování výroby a umožní větší uspokojení pohledávek věřitelů, než jakého by dosáhli ukončením chodu podniku,“ uvedla mluvčí Vítkovic Eva Kijonková.

Výrobní dcera strojírenských Vítkovic v minulosti dvakrát čelila pokusu poslat ji do konkurzu, který by pro její obchodní partnery znamenal nulový výnos. V obou případech ale podle Kijonkové prokázala, že do konkurzu nepatří a soud návrh zamítl.

Vítkovice Mechanika je další z firem ze skupiny Vítkovice Machinery Group ostravského podnikatele Jana Světlíka, která změní majitele. Supermetal patří společnosti E-Invest Martina Ulčáka, který už dříve od Světlíka koupil Hutní montáže a vstoupil také do společnosti Vítkovice Gearworks.

Pracovní místa zůstanou



Zaměstnanci Mechaniky, kterých je nyní 237, o práci podle Kijonkové nepřijdou. Pomoci jim má již zmíněný investor se zajištěným profinancováním zakázek a do budoucna také důraz na nové externí zakázky.

„Nejpodstatnější je, že reorganizaci podpořila nadpoloviční většina zajištěných a nezajištěných věřitelů a že se pro Mechaniku našel investor. Výnos z konkurzu by totiž byl nulový," uvedla již dříve předsedkyně představenstva mateřské společnosti Vítkovice Michaela Žvaková.

Společnost Vítkovice Mechanika se specializuje na zařízení pro úpravu, přepravu a zpracování materiálů, na technologie pro kontinuální povrchovou těžbu surovin a na služby v hutním, strojírenském a energetickém průmyslu.