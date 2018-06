Video mělo lákat cestující na fotbalové mistrovství, které se v Rusku koná od 14. června do 15. července.

Lufthansa ve vyjádření pro server Euronews uvedla, že části reklamy točila v Kyjevě „z logistických důvodů“. „U videí, zvláště pak reklam, je běžnou praxí, že se natáčí nejen na originálních lokacích,“ dodaly aerolinky.

German airline @lufthansa publishes video of German football supporter at @FIFAWorldCup in "#Moscow", #Russia

It's completely produced in #Kyiv, #Ukraine.

1,2 Million people watched the clip since last week.https://t.co/MgLemduOnB pic.twitter.com/NK0tjPt168