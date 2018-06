Novinky, ČTK

Schultz dosud působí ve funkci výkonného předsedy správní rady. Tu opustí k 26. červnu. Nahradí jej Myron Ullman a Schulz bude pouze emeritním předsedou.

Čtyřiašedesátiletý Schultz přeměnil původně malý americký řetězec, jenž začínal jako místní pražírna a prodejna kávy v Seattlu, během 36 let svého působení v mezinárodního výrobce kávy a největší obchodní řetězec kaváren na světě - s více než 28 tisíci prodejnami v 77 zemích. Společnost má desítky prodejen také v České republice.

Z funkce generálního ředitele Schultz odstoupil už v roce 2016, kdy ho vystřídal Kevin Johnson.

Americká média spekulují o tom, že by Schultz mohl kandidovat do Bílého domu v prezidentských volbách v roce 2020. Vychází přitom z jeho slov o „službě veřejnosti”.

Trumpův kritik



„Hodlám přemýšlet o řadě možností, a to by mohlo zahrnovat službu veřejnosti. Ale jsem daleko od jakéhokoli rozhodnutí o budoucnosti," uvedl Schultz pro The New York Times. Dodal však, že už nějakou dobu ho hluboce znepokojuje rostoucí rozdělení americké společnosti a slábnoucí pozice USA.

Schulz má blízko k Demokratické straně, ve volbách v roce 2016 podporoval Hillary Clintonovou. Financial Times uvádí, že demokraté usilovně hledají kandidáta, který by mohl konkurovat současnému prezidentovi Donaldu Trumpovi, také úspěšnému podnikateli. Schulz Trumpa v minulosti kritizoval, nedávno například ohledně jeho rétoriky u rasových otázek.

Starbucks čelil v dubnu kritice, když povolal policisty na muže černé pleti, kteří se dožadovali použití toalety, aniž by si něco objednali. Schulz uvedl, že se za incident ve Filadelfii stydí. Firma pak zmírnila svá pravidla. [celá zpráva]