Německý ministr hospodářství Peter Altmaier upozornil, že EU by mohla svůj postup s Kanadou a Mexikem koordinovat.

EU představila desetistránkový seznam amerického zboží, které by se mohlo stát terčem odvetných cel. Seznam zahrnuje širokou škálu produktů od potravin a oděvů po průmyslové výrobky. Figurují na něm například džínsy, trička, bourbon, arašídové máslo, pomerančový džus, kosmetika, motocykly či rekreační plavidla.

Šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker ve čtvrtek označil postup USA za zcela nepřijatelný a uvedl, že EU bude bránit své zájmy v souladu s mezinárodním obchodním právem.

Ocelárna v belgickém Gentu

FOTO: Yves Herman, Reuters

Podle agentury Reuters členské země EU podporují plán Evropské komise zavést cla na americké zboží, jehož roční dovoz do EU dosahuje hodnoty 2,8 miliardy eur (72 miliard korun). Francie uvedla, že konečná podoba unijních protiopatření by měla být hotova do poloviny června.

Odveta Kanady



Kanada již oznámila, že od 1. července zavede odvetná cla na americké zboží v celkové hodnotě 16,6 miliardy kanadských dolarů (283 miliard korun). Kromě ocelářských výrobků bude jejich terčem řada dalších produktů včetně potravin a nápojů.

Také Mexiko zveřejnilo seznam položek, na které hodlá uvalit cla. Zahrnuje například ocelářské výrobky, masné produkty, sýry či ovoce. Podle vlády budou odvetná opatření v platnosti, dokud USA nezruší cla na ocel a hliník.

Výjimku už neprodloužili



Spojené státy zavedly nová cla na ocel a hliník již 23. března. Evropská unie, Kanada a Mexiko ovšem měly z placení těchto poplatků prozatímní výjimky, které k pátku vypršely. Odvetná opatření již dříve zavedla Čína. Rusko a Japonsko odvetu slibují.

Americký prezident Donald Trump

FOTO: Kevin Lamarque, Reuters

Americký prezident Donald Trump využil k březnovému zavedení sankcí na ocel a hliník zákon z roku 1962, který mu umožňuje uvalit cla v případě, že dovoz ohrožuje národní bezpečnost. Zdůvodnění obavami o bezpečnost USA však Evropa pokládá za absurdní.

Americké podniky dokonce varují, že zavedení cel může být kontraproduktivní a místo záchrany pracovních míst dojde k pravému opaku. [celá zpráva]

Daleko větší vliv na českou ekonomiku bude mít případné zavedení cla na dovoz evropských automobilů do Spojených států odborník na clo Luděk Procházka

Trump hrozí také zavedením dalších cel, která by zatížila dovoz evropských automobilů. Uvažovanou celní sazbu až do výše 25 procent by mohli pocítit tuzemští výrobci a řada českých subdodavatelů, kteří jsou napojeni na německý automobilový průmysl. Cla na hliník a ocel neznamenají pro českou ekonomiku takové drama.

„Česko není významným exportérem hliníku a oceli. Aktuální ukončení výjimky z dovozních cel nebude mít významný dopad na českou ekonomiku, ačkoli se dá očekávat jisté zpomalení obchodních aktivit českých ocelářských firem na americkém trhu. Objem současného vývozu nyní činí kolem pěti miliard korun ročně,“ řekl Luděk Procházka, ředitel společnosti Gerlach, která poskytuje celní služby hlavním českým dovozcům i vývozcům.

„Daleko větší vliv na českou ekonomiku bude mít případné zavedení cla na dovoz evropských automobilů do Spojených států. Mnoho českých subdodavatelů má totiž silné vazby na německý automobilový průmysl a dodává značné množství komponentů předním německým automobilkám, ať už je to Volkswagen, Daimler, nebo BMW. Pro všechny tyto značky je americký vývozní trh klíčový – společně s trhem čínským,“ upozornil Procházka.