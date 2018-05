Martin Procházka, Právo

„Tato ochranářská opatření by na nás mohla dolehnout zprostředkovaně, přes vývoz komponentů z ČR do jiných zemí EU, které dále vyváží finální produkt do USA,“ řekl Právu mluvčí Hospodářské komory ČR Miroslav Diro.

Na celkových prodejích aut v USA, které loni přesáhly 17 miliónů vozů, se dovozy podílely asi čtvrtinou. Clo, které by podle nedávného vyjádření Trumpa mohlo dosáhnout 20 procent, by se tak týkalo přibližně čtyř miliónů aut. Mladoboleslavské Škody Auto by se ovšem nedotklo, protože auta do Spojených států nevyváží.

Dodavatelé však mají obavy.

„Exportujeme tam celou řadu dílů, a to nejen pneumatiky, ale i například ložiska. Díly z Česka se ale také dodávají do Evropy automobilkám, které pak do USA vyvážejí. Pokud dojde k výraznějšímu propadu odběru do USA na základě cel, může se to dotknout našeho trhu, a to až v rozsahu 5 až 10 procent obratu,“ řekl Právu výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl. Kriticky zasaženy tak podle něho mohou být české vývozy do USA i do evropských automobilek.

„Uvalení takto významných cel na dovoz automobilů z Evropy do USA povede ke snížení konkurenceschopnosti evropských aut na americkém trhu, což může vyústit ve stagnaci jejich prodejů. Nedokážeme ale přesně určit, kolik procent evropských automobilů s našimi ložisky je určeno pro vývoz do USA, proto nejsme schopni případný dopad dopředu kvantifikovat,“ sdělil Právu generální ředitel Koyo Bearings Česká republika Petr Novák.

Hüner: Je to nepřípustné



Případné zavedení cel odsoudil jako nepřípustné ministr průmyslu a obchodu v demisi Tomáš Hüner (za ANO). „Možná ochranářská opatření u dovozu aut do USA překračují pravidla Světové obchodní organizace,“ řekl Právu.

„Dá se bohužel předpokládat, že by to náš automobilový průmysl zasáhlo velmi výrazně – loni totiž vývoz výrobků z této oblasti, tedy vozidel i jejich součástí (včetně pneumatik), jen do USA dosáhl 700 miliónů dolarů. Jde o více než trojnásobnou částku oproti vývozům oceli a hliníku, která navíc zahrnuje pouze přímý vývoz z ČR do USA. Nepřímé dopady by byly ještě daleko větší. Například do Mexika vyvážíme autodíly v hodnotě téměř 500 miliónů dolarů,“ vysvětlil.

České firmy se loni staly poprvé největším zahraničním dodavatelem pro německé automobilky Miroslav Diro, mluvčí Hospodářské komory ČR

Do USA se podle webu worldstopexports.com loni dovážela ze zemí Evropské unie nejvíce auta z Německa v hodnotě 20,8 miliardy dolarů, a dále z Velké Británie za 8,8 miliardy dolarů. Následuje Itálie s auty v hodnotě 5,1 miliardy dolarů, Švédsko s 2,2 miliardami dolarů a Slovensko s 2 miliardami dolarů. Do patnáctky nejvýznamnějších dovozců patří podle webu z EU ještě Maďarsko, Finsko a Španělsko. Celkem se z Evropy loni dovezly do USA vozy za více než 42 miliard dolarů, v přepočtu asi 924 miliard korun.

Češi jsou pro Němce největší dodavatelé



Dopady na české firmy by mohly být vážné právě z důvodu, že se loni staly největšími zahraničními dodavateli německých automobilek. Skoro dvě pětiny celého českého exportu do Evropské unie končí podle Dira v Německu.

„České firmy tam loni vyvezly zboží téměř za 1,4 biliónu korun, což je o více než sedm procent více než předloni. České firmy se loni staly také poprvé největším zahraničním dodavatelem pro německé automobilky, dříve to byly španělské firmy,“ dodal. Pokud by odbyt německých aut v USA v důsledku cel klesl, může objem objednávek z Německa klesnout.