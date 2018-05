Novinky

Ceny ropy dosáhly tento týden nejvyšších hodnot od roku 2014, severomořská ropa Brent se prodává za 77 dolarů za barel a americká WTI za 71 dolarů. Panují obavy z nedostatku černého zlata. Sankce, které USA na Írán uvalí, mu uzavřou vstup na světový obchod s ropou, navíc klesá objem těžby ve Venezuele a panují nejistoty ohledně situace v Libyi a Nigérii. [celá zpráva]

Saúdská Arábie sice dala najevo ochotu zvýšit těžbu, aby se „udržel trvající růst globální ekonomiky“, je ale otázkou jak daleko zajde, když ještě nedávno říkala, že chce vyšší ceny ropy, aby se mohlo více investovat o těžby a ropa nechyběla v budoucnosti. Spojené státy sice už těží více ropy než Saúdové, ale ti si mohou s objemem těžby a cenou více hrát, protože těží na vývoz a Spojené státy jsou stále dovozcem ropy, i když objem dovozu by měl být v roce 2019 nejmenší za více než šedesát let.

Ani případný zásah Saúdské Arábie ale sám nezabrání dopadu na USA, protože s ropou se obchoduje volně po celém světě a stoupá poptávka v asijských zemí

Americký prezident Donald Trump oznamuje odstoupení od jaderné dohody s Íránem

FOTO: Jonathan Ernst, Reuters

Vyšší ceny ropy znamenají i vyšší cenu paliv pro koncové zákazníky, což pocítí američtí občané využívající automobily, ale také výrobci, jimž rostou náklady na dopravu i energie. Spojené státy za této situace mohou doplatit i na Trumpovo rozhodnutí nepodporovat alternativní zdroje energie a úsporné technologie.

Pomoci by sice mohlo zvýšení americké těžby z břidlic, které lze realizovat rychleji, ale i tak to trvá šest až dvanáct měsíců.

Ze stoupající ceny ropy profituje Rusko, jehož rozpočet by mohl díky raketovému růstu cen černého zlata poprvé od roku 2011 přebytkový. V rozpočtovém plánu se počítalo s cenou na úrovni 40 dolarů za barel, a tedy s deficitem 1,3 procenta HDP. Vývoz ropy a plynu zajišťuje v Rusku více než 40 procent příjmů státního rozpočtu. [celá zpráva]

Rána pro EU



Trumpovo rozhodnutí také zhoršilo vztahy USA se Západní Evropou, protože Německo, Francie i Velké Británie byly pro zachování dohody. Tyto země mohou přijít o rozsáhlé investice v Íránu, export EU do Íránu loni činil 10,8 miliardy eur a dovoz 12,9 miliardy. [celá zpráva]

EU dokonce může zareagovat zvláštním nařízením na ochranu volného obchodu, které by zemím EU umožnilo obcházet sankce jako tomu bylo v případě Kuby, uvedla BBC. Velké evropské firmy působící v USA však dávají přednost tlaku na USA, aby poskytly výjimky.

Dojednat by se ale musely rychle. Sankce, které USA vyhlásí jednostranně samy bez toho, aby je schválila Rada bezpečnosti OSN, začnou platit už za 180 dní.

Nejmenovaný vysoký představitel amerického ministerstva zahraničí řekl Foreign Policy, že cílem je dostat Írán do situace, kdy bude ochotný jednat o nové dohodě, která by se týkala nejen jaderného programu, ale taky balistických raket. Evropské země, které jednaly s Íránem deset let, jsou však přesvědčené, že lepší dohodu vyjednat nejde.