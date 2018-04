Moskva hrozí postihem dovozu z USA

Rusko by mohlo odpovědět na nejnovější americké sankce, a to omezením dovozu amerického zboží. Ve středu to před poslanci naznačil ruský premiér Dmitrij Medveděv s tím, že konečné rozhodnutí je vyhrazeno až prezidentovi Vladimiru Putinovi. Sankce USA zasáhly oligarchy blízké Kremlu, oslabily rubl a způsobily pád ruských akcií.