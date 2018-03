Renault a Nissan se chtějí sloučit do jedné firmy

Francouzský výrobce automobilů Renault a japonská automobilka Nissan jednají o úplném sloučení do jednoho koncernu. Ve čtvrtek o tom napsal server Bloomberg s odvoláním na informované zdroje. Šlo by tak o další krok poté, co společnosti v minulosti uzavřely partnerství.