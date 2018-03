Svět stojí na prahu globální obchodní války, zní ze Ženevy

Nynější obchodní spory mezi dvěma největšími ekonomikami světa - USA a Čínou - představují jeden z nejtěžších momentů za 23 let existence Světové obchodní organizace (WTO). V rozhovoru pro BBC to uvedl šéf organizace sídlící v Ženevě Roberto Azeveda. Podle něj by mohly mít vážné dopady na světovou ekonomiku, varuje před globální obchodní válkou.