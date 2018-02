Odbory také odmítají jednání o zavedení atypických směnných systémů. Nabídka firmy je nulová, uvedli odboráři.

„Firma Škoda Auto nám svými návrhy v kolektivním vyjednávání o mzdách plive do tváře," napsali odboráři. Kromě jednání o atypických směnných systémech odboráři odmítají také délku dohody.

„Na to jim v žádném případě neskočíme. To, co nám nabízejí na 27 měsíců, je náš požadavek na jeden rok," uvádějí dále odboráři. Dříve uvedli, že žádají zvýšení mezd o 18 procent.

Kritizují „agresivní návrhy” firmy



„Máme za sebou rekordní výsledky a chceme za ně být řádně odměňováni. Jinak se linky zastaví! O své peníze se popereme," stojí v tiskovém prohlášení, které podepsal odborový předák Jaroslav Povšík. Odboráři zároveň upozorňují, že se vyjednávací tým odborů nebude zúčastňovat dalších kol kolektivního vyjednávání, dokud firma neodstraní své agresivní návrhy na atypické směnné systémy pracovní doby a na délku trvání mzdové dohody na 27 měsíců.

Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto v úterý v kolektivním vyjednávání s odbory nabídla růst mezd o 15 procent během 27 měsíců. Zaměstnanci by také obdrželi prémie nad rámec pravidelného bonusového systému v celkové výši 25 tisíc korun. Škoda chce tarifní dohodu s odbory uzavřít na 27 měsíců. [celá zpráva]

Pro automobilku je důležitý dlouhodobý horizont, například kvůli investicím do nových technologií. Škoda zvýšení platů zároveň podmiňuje dohodou o možném rozšíření využití atypických směnných systémů v závodě v Mladé Boleslavi. Cílem tohoto kroku má být zajištění nutného budoucího objemu výroby a také nezbytné plánovací jistoty pro společnost, zaměstnance i region. Rozšíření atypických směnných systémů do Mladé Boleslavi ale odboráři důrazně odmítají.

Průměrná dělnická mzda ve Škoda Auto činila v loňském roce 40 557 korun, tedy zhruba o deset procent víc než v roce 2016. Zaměstnanci mají nad rámec mzdy řadu příplatků.

Úterní nabídka je již druhou nabídkou ze strany Škody Auto, kterou odboráři odmítli. Další kolo kolektivního vyjednávání se má uskutečnit v úterý.

Škoda Auto, která je jedním z největších zaměstnavatelů v Česku, je součástí německého koncernu Volkswagen. Ve třech výrobních závodech v Česku zaměstnává zhruba 30 tisíc lidí. Vyrábí také v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, a na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s místními partnery. Automobilka loni dodala rekordních 1,2 miliónu aut.