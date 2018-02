Škoda chce tarifní dohodu s odbory uzavřít na 27 měsíců, pro firmu je totiž důležitý dlouhodobý horizont, například kvůli investicím do nových technologií. Škoda zvýšení platů zároveň podmiňuje dohodou o možném rozšíření využití atypických směnných systémů v závodě v Mladé Boleslavi. Cílem tohoto kroku má být zajištění nutného budoucího objemu výroby a také nezbytné plánovací jistoty pro společnost, zaměstnance i region.

Škoda nabídla navýšení osobního ohodnocení o 0,7 procenta. Navýšení tarifů pak bude celkem o 14,3 procenta. Navýšení mezd bude během 27 měsíců celkem čtyřikrát, poprvé od 1. dubna, kdy má nová kolektivní smlouva vejít v platnost. Zaměstnanci by dostali přidáno o 4,3 procenta. Další navýšení je naplánováno na 1. října, kdy by se platy zvedly o tři procenta. Další navýšení by přišla 1. června 2019 a 1. ledna 2020, shodně o tři procenta.

Odbory žádají 18 procent



Průměrná hrubá dělnická mzda ve Škodě Auto činila v loňském roce 40 557 korun, tedy o zhruba o deset procent více než v roce 2016. Zaměstnanci mají nad rámec mzdy řadu příplatků.

Úterní nabídka Škody je již druhou nabídkou v rámci kolektivního vyjednávání. První nabídku odboráři odmítli. Firma nabízela zvýšení platů o 14 procent během 27 měsíců. Odboráři na začátku kolektivního vyjednávání oznámili, že požadují růst mezd celkem o 18 procent.

Škoda Auto, která je jedním z největších zaměstnavatelů v Česku, je součástí německého koncernu Volkswagen. Ve třech výrobních závodech v Česku zaměstnává zhruba 30 tisíc lidí. Vyrábí také v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, a na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s místními partnery. Automobilka loni dodala rekordních 1,2 miliónu aut.