Kalifornie chce založit státní banku pro konopný byznys

Americký stát Kalifornie zvažuje založení státní banky, která by poskytovala finanční služby podnikatelům v odvětví legálního konopí. Napsal o tom list Financial Times. Podnikatelé v konopném byznysu se v tuto chvíli musí do značné míry spoléhat na hotovostní platby, federální legislativa totiž bankám znemožňuje poskytovat jim své služby.