Kolem 12:30 SEČ euro vůči dolaru posílilo o 0,7 procenta na 1,2127 USD, když během dne stouplo až na 1,2137 USD, nejvýše od prosince 2014. K jenu euro vzrostlo o 0,6 procenta na 134,75 JPY. Dolar vůči jenu oslabil o 0,1 procenta na 111,10 JPY.

Euro hits highest level against $ since January 2015 on German #GroKo breakthrough. https://t.co/YbK73vxHOZ pic.twitter.com/ElSXPw4XGc