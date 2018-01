Mzdy řidičů autobusů stouply za pět let o 20 procent. Pořád jich je nedostatek

Průměrná hrubá mzda řidiče autobusu a tramvaje za pět let stoupla z 23 687 korun na 28 332 korun. To znamená nárůst o 4 645 korun, tedy o pětinu. Vyplývá to z mzdových statistik Českého statistického úřadu.