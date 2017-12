V tomto roce se zatím víc aut prodalo, než vyrobilo. Automobilka si vypomáhá zásobami z minulého roku, ale dochází i na přesuny.

O trvalém růstu poptávky svědčí i ve čtvrtek zveřejněná data. Škodu si v Česku letos objednalo už více než 100 tisíc zájemců, což je nejvíce v historii a poprvé, kdy byla překročena hranice sta tisíc. Vloni se v ČR prodalo přes 88 tisíc vozů Škoda. [celá zpráva]

Škodovky se vyrábějí v závodech v České republice, Indii, Číně, Rusku a na Slovensku, kde se však v bratislavském závodě koncernu VW vyrábí jen malé citigo, a to pro evropské trhy.

výroba prodej 2015 1,037 mil. 1,056 mil. 2016 1,152 mil. 1,127 mil. 2017* 798 tis. 1,093 mil. * předběžné číslo do listopadu

Firma rezolutně odmítá, že by například produkce z Číny končila na evropských trzích. Pro Evropu jsou podle vyjádření firmy určena auta výhradně z tuzemských závodů. Výjimkou byl od podzimu 2016 do léta 2017 jen model Yeti. Jeho výroba už sice skončila, ale zřejmě to vyprovokovalo příznivce malého SUV, aby si ho ještě na poslední chvíli pořídili.

„Poptávka po tomto modelu enormně stoupla. Kvůli tomu se yeti vozil z Ruska do Evropy,“ potvrdil mluvčí Škody Auto Zdeněk Štěpánek.

Vloni se přitom v Rusku vyrobilo celkem necelých 7000 kusů yetiho, takže většinu poptávky pokryla tuzemská výroba z Kvasin. Podle neoficiálních informací mezi českými řidiči skončil jediný yeti z ruské továrny, další putovaly do Evropy.

Protože se tento model osvědčil, příští rok automobilka plánuje, že by se obdobně měla z Ruska na trhy EU vozit i octavia. Podle odborářů by to mělo být kolem 10 tisíc vozů.

Nedostatek lidí i místa



Auta se vyrobí v ruském závodě, kde je na rozdíl od tuzemských linek dostatek volné kapacity. Odtud je automobilka převeze do jednoho místa v ČR, patrně do Mladé Boleslavi, a odtud je bude dál distribuovat zájemcům. Je to jeden ze způsobů, jak řešit potřebu vyšší výrobní kapacity.

Zdejší odbory odmítají víkendové směny, výrobní haly další růst výroby jen těžko pojmou a firma se potýká s nedostatkem technických pracovníků.

Z údajů zveřejněných automobilkou je patrné, že letošní převis prodeje nad výrobou není ojedinělý. Rozdíl se pokrýval ze skladových zásob z minulého roku. Dalším vysvětlením může být i časový nesoulad mezi dobou objednání a skutečným datem prodeje a převzetí auta.

Automobilka odmítá, že by kvalita aut vyrobených v Rusku byla jiná než těch z tuzemských závodů. „Požadavky na kvalitu jsou ve všech závodech stejné,“ ujistil Štěpánek.