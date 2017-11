„O změně majitele firmy Letiště Brno slyším poprvé a jsem překvapený, že s námi tuto změnu nikdo nekonzultoval, nebo nás o ní neinformoval. Nájemní smlouva na letiště přechází na nového majitele, s tím není žádný problém. Provoz tedy zůstane zachovaný,“ řekl Právu náměstek jihomoravského hejtmana pro dopravu Roman Hanák (ČSSD).

Letiště Brno-Tuřany je druhým největším letištěm v Česku. Ročně jej využije k cestování přibližně půl miliónu lidí. Firma zaměstnává 150 lidí a provoz letiště generuje dalších zhruba 450 pracovních míst. Společnost Letiště Brno má areál pronajatý od kraje na 50 let, a to do roku 2052. V minulosti se bouřlivě na vedení kraje diskutovalo o tom, zda jsou tyto nájemní smlouvy pro region skutečně výhodné. Audit ale nezjistil jakékoli pochybení.

Skupina Accolade koupila společnost B.A.W.D.F. s.r.o., která je vlastníkem akciové společnosti Letiště Brno. Tím se změnil i nájemce letiště. „Jsem přesvědčený, že ve spolupráci s krajem, který považujeme s městem Brnem za naše nejváženější partnery, lze letišti zajistit dlouhodobý úspěšný rozvoj. Věřím, že najdeme s krajem a městem společnou řeč na rozvoji nových leteckých linek,“ uvedl Kratina.

Provoz se nemění



Zdůraznil, že na fungování letiště se pro cestující, klienty z řad leteckých společností ani pro zaměstnance změnou majitele nyní nic nemění. Přesná cena, kterou Accolade za stoprocentní podíl v letišti zaplatila, nebyla zveřejněna. Nikdo ji nekomentoval ani neoficiálně.

Skupina Accolade se věnuje rozvoji infrastruktury pro podnikání v České republice. Nedávno například oznámila záměr vybudovat v západních Čechách polygon pro testování a certifikace automobilů s automatickým řízením. Investuje zejména do průmyslových nemovitostí určených k pronájmu. Již v minulosti se zajímala i o možnost vybudovat na území přilehlém k tuřanskému letišti park pro logistiku a lehký průmysl.

Z Tuřan v současné době létají tři pravidelné linky, a to jedna do Mnichova a dvě do Londýna. Osobní doprava na letiště narůstá zejména v létě s charterovými lety do prázdninových destinací.