Přes 15 tisíc zákazníků Volkswagenu žaluje automobilku o devět miliard

Přesně 15 374 poškozených klientů podalo v pondělí prostřednictvím internetové platformy MyRight u dolnosaského zemského soudu v Braunschweigu žalobu na koncern Volkswagen. Informoval o tom server stanice NDR. Klienti se dožadují vrácení peněz za automobily vybavené softwarem sloužícím k obcházení měření emisí uhlíkových plynů. Pokud by uspěli, koncern by to stálo 357 miliónů eur (9,14 miliardy korun).