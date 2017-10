Španělská část Seatu zaměstnává podle agentury Reuters ve svých třech katalánských továrnách 14 tisíc lidí. V roce 2016 zde automobilka vyprodukovala zhruba 450 tisíc vozů. V jedné z těchto továren musela společnost v důsledku referenda a s ním souvisejících nepokojů krátce pozastavit výrobu.

Podle Handelsblattu mají Němci obavy zejména z toho, že by Katalánsko navzdory proklamacím svých představitelů nemohlo zůstat v Evropské unii. Seat by se pak v důsledku vyvstávajících celních povinností mohl znovu propadnout do ztráty jako v době finanční krize, přičemž teprve v loňském roce se firmě podařilo opět vykázat zisk.

Španělské firmy již odcházejí



Španělská vláda již na konci minulého týdne vydala výnos, který má společnostem umožnit snadnější přesun sídla z Katalánska do jiných částí Španělska. Dosud k tomu byla nutná valná hromada akcionářů.

Třetí největší španělská banka vzápětí oznámila přesunutí svého sídla z Barcelony do Alicante v autonomním Valencijském společenství, které sousedí s Katalánskem. Podle deníku El País pak z Barcelony do Madridu stěhují sídlo telekomunikační firma Eurona nebo biotechnologická firma Oryzon. [celá zpráva]

Vedle německých firem v Katalánsku působí i další zahraniční společnosti. Japonská automobilka Nissan má v Barceloně svoji španělskou centrálu a vyrábí zde modely Navara, Pulsar a NV200. I španělská divize Nestlé sídlí v Barceloně. V továrně v katalánské Gironě navíc koncern vyrábí 2,4 miliardy kávových kapslí a 32 tisíc tun instantní kávy ročně.