Ministr financí Ivan Pilný (ANO) se sice ve čtvrtek odpoledne sešel se šéfem Finanční správy Martinem Janečkem, ten mu ale předal jen analýzu používání kritizovaných zajišťovacích příkazů. Pilný ji chce vyhodnotit do poloviny září.

„Generální ředitel Martin Janeček předal panu ministrovi analýzu postupu Finanční správy ve vztahu k uplatňování zajišťovacích příkazů. Tento úkol mu ministr uložil krátce po svém nástupu do funkce, a to s termínem do dnešního dne. Zprávu ministr vyhodnotí do 15. září, poté bude zveřejněna,“ sdělil Právu mluvčí resortu financí Michal Žurovec.

Zpráva, kterou má projednat i vláda, by měla mimo jiné obsahovat podrobnější statistiky k využívání příkazů v letošním roce.

Janeček: Jde o sprosté lži

Finanční správa ve středu v podvečer obdržela od firmy FAU oficiální zproštění mlčenlivosti. „Nyní připravíme kvalifikované vyjádření k našemu postupu a podrobnostem řízení s danou společností. Odborné stanovisko zveřejníme do konce příštího týdne,“ řekla Právu Gabriela Štěpanyová z tiskového oddělení Finanční správy.

Finanční správa čelí kvůli uniklé nahrávce Babiše podezření, že se na jeho pokyn pokusila firmu účelově zlikvidovat. Babiš na záznamu, který zveřejnil anonym na Twitteru, říká, že „naši klekli na tu FAU Přerov".

Janeček ve čtvrtek takové informace po schůzce s Pilným označil za „sprosté lži“.

Andrej Babiš na nahrávce hovoří o tlaku na firmu FAU

Finanční správa je podle Štěpanyové přesvědčena o tom, že nyní jednoznačně prokáže závažnost zjištěných skutečností a oprávněnost jejího postupu proti společnosti FAU. Už dříve správa uvedla, že měla důvodné podezření z vědomého zapojení FAU do karuselového podvodu a že rozkryla rozsáhlý podvodný řetězec, ve kterém nebyla u několika firem placena DPH a zároveň byl podvodně vylákán nárok na odpočet DPH.

Firma FAU vlastní v areálu přerovské společnosti Precheza z holdingu Agrofert sklad pohonných hmot. Po zásahu Finanční správy, vydání tzv. zajišťovacích příkazů, se loni v říjnu dostala do insolvence, o dva měsíce později ji soud poslal do konkurzu.

U soudu je 13 žalob

Soud podle dřívějších informací postup daňové správy vůči FAU označil za nezákonný a zajišťovací příkazy zrušil. Finanční správa v této souvislosti ale upozornila, že Krajský soud v Ostravě nezpochybnil nárok správy na doměřenou daň či její postup, ale pouze se neztotožnil s tím, jak by měla společnost ručit za svého dodavatele.

Krajský soud v Ostravě ve čtvrtek uvedl, že eviduje celkem třináct žalob podaných opavskou firmou FAU na složky státu, hlavně na finanční a celní správu. Dvě firma vyhrála a dvě soud odmítl, další se teprve budou řešit. Právník firmy Alfréd Šrámek Právu sdělil, že předpokládá, že soudní spory se mohou táhnout až do roku 2019.

Zajišťovací příkazy jsou jedním z institutů Finanční správy proti potenciálním neplatičům daní. Úředníci mohou předpokládanou daň vybrat dopředu a zadržet tak peníze nebo majetek, dokud firma neuhradí částku uvedenou v příkazu.

Problematikou zajišťovacích příkazů a souvisejícím případem firmy FAU se bude 7. září zabývat i sněmovní rozpočtový výbor. Zve si k tomu ředitele Finanční správy Janečka i ministra financí Pilného.